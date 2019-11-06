Настя Каменских опубликовала редкое фото моложавой тещи Потапа

По случаю дня рождения Лидии Петровны — именитая украинская исполнительница Настя Каменских — рассекретила одно из личных фото моложавой тёщи Потапа. Артистка трогательно поздравила маму, пожелав ей крепкого здоровья и огромного счастья. А поклонники новоиспеченной супруги рэпера подметили, что родительница 32-летней Насти выглядит невероятно молодо и свежо. Также выяснилось, что свои кудри Каменских унаследовала от мамы.

«Мое солнышко, моя мама! Я поздравляю тебя с днем ​​твоего рождения и пожалуйста, оставайся такой же красивой и такой веселой, какая ты есть. А все остальное мы устроим», — обратилась к имениннице Каменских.

Имея взрослую дочь, Лидия Петровна старается не отставать от молодого поколения. Женщина тщательно следит за бьюти-новинками, делая все возможное для поддержания красоты. Возлюбленная Потапа гордится своей мамой, считая, что ей очень повезло с родителями. Вместе с Лидией артистка часто ходит за покупками, воспринимая маму скорее, как близкую подругу, которой можно доверить любой секрет.