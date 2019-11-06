Боярская оставила детей на мужа ради похода в салон красоты

Актриса не скрывает: Максим Матвеев прекрасно справляется с сыновьями, пока их звездной мамы нет дома.

33-летняя Елизавета Боярская посетила один из элитных салонов красоты, доверив свои локоны рукам профессионалов. В Stories актриса поделилась впечатлениями от одной из процедур по уходу за волосами, заявив, что результат превзошёл все ее смелые ожидания.

«Бомбический уход для волос… Я довольна!!» — добавила возлюбленная Максима Матвеева.

Пока Елизавета приводила свои локоны в порядок на хозяйстве с сыновьями остался муж актрисы. По словам знаменитости, она полностью доверяет избраннику, который неплохо справляет с отцовскими обязанностями. Матвеев может покормить мальчиков, поиграть с ними, сходить на прогулку и даже уложить их спать. Первенец пары — семилетний Андрей — в этом году пошел в первый класс. Младший наследник — Григорий, которому в декабре исполнится годик, — только-только учится познавать окружающий его мир.

Боярская уже прививала сыну любовь к театру. Она как можно скорей поспешила выйти из декрета. На репетиции Елизавета приходила с мирно спящим в колыбельке Григорием, который не мешал звездной маме оттачивать новые роли на сцене. В перерывах между заучиванием текстов, Боярская нянчилась с сынишкой.