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Живот не уходит: поправившаяся Решетова села на особую диету для кормящих мам

Молодой матери предстоит избавиться от лишних килограммов.

Живот не уходит: поправившаяся Решетова села на особую диету для кормящих мам
Решетова заметно похудела после родов/http://globallookpress.com/

Модель Анастасия Решетова, которая несколько недель назад подарила сына своему возлюбленному, рэперу Тимати, за последнее время заметно похудела. Она уже практически вошла в «рабочий» вес», который у нее был до родов. Сразу после рождения ребенка звезда села на специальную диету для кормящих мам.

Тимати и Анастасия Решетова. Фото
Решетова сильно похудела после родов/http://globallookpress.com/

Модель не ест ничего жареного, сладкого и мучного. Перестала пить газированные напитки. Ее рацион питания теперь составляют: каши, отварное мясо птицы и говядины, рыба, легкие супы, овощи. Возлюбленная Тимати позволяет себе немного хлеба из муки грубого помола. Пьет звезда отвар шиповника и чай с молоком. Благодаря сбалансированной диете лишние килограммы у модели испаряются каждый день, но послеродовой живот еще остался. Модель носит специальный корсет, чтобы он быстрее уходил. По словам девушки, она уже влезла в привычные джинсы, но несколько килограммов еще предстоит сбросить.

Кроме того, Анастасия Решетова ведет очень подвижный образ жизни. Она сама заботится о своем сыне Ратмире. К помощи нянечки не прибегает. Правда, огромную помощь ей оказывает мама Тимати, Симона, которая буквально не отходит от малыша. Складывается порой ощущение, что она его любит чуть ли не больше мамы.

Добавим, что именно Анастасия Решетова предложила Тимати назвать сына Ратмиром в честь его друга, погибшего много лет назад.

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Живот не уходит: поправившаяся Решетова села на особую диету для кормящих мам
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