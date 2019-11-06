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Алсу рассказала о двадцатилетней связи с Малаховым

Певица припомнила, как в юности дала свое первое интервью супругу Натальи Шкулевой.

Алсу рассказала о двадцатилетней связи с Малаховым
Андрей Малахов и Алсу (Фото: Instagram.com/alsou_a)

36-летняя Алсу на вечеринке близких друзей повидалась с Андреем Малаховым. Об этом исполнительница рассказала верным почитателям на своей страничке в Instagram. Знаменитость опубликовала свежий снимок, на котором она запечатлена в компании ведущего шоу «Прямой эфир». Пришедшая на светский раут знаменитость ударилась в ностальгию, заявив, что скучает по юности и беззаботности.

По словам певицы, еще в далеком 1999 году, будучи восходящей звездой, она дала свое первое интервью именно Малахову. И спустя годы, им довелось встретиться на одном и том же мероприятии, но уже в качестве приглашенных почетных гостей.

«Встретились с Малаховым на мероприятии у друзей. Пока писала текст к посту, вспомнила, что мое самое первое интервью в далеком 1999-м было именно с Андреем для передачи «Доброе Утро»! Время, остановись», — с ностальгией подметила Алсу.

Алсу пришла на вечеринку к друзьям (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Напомним, что с рождением троих детей: дочерей Микеллы и Софии, а также сына Рафаэля — исполнительница стала меньше времени уделять карьере, сконцентрировавшись на материнстве. Несмотря на это, Алсу старается радовать поклонников новыми синглами и клипами, реализуя редкие творческие идеи в жизнь.

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АлсуАндрей МалаховЗвездный стилькрасота вне возрастакрасота и здоровьеПрограмма «Андрей Малахов. Прямой эфир»
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Алсу рассказала о двадцатилетней связи с Малаховым
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