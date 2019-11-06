НОВОСТИ

Самоуверенная Бузова объяснила секрет многолетней популярности на «Доме-2»

Певица считает, что уже восемнадцатилетней девчонкой понравилась зрителям.

Самоуверенная Бузова объяснила секрет многолетней популярности на «Доме-2»
Бузова уже на "Доме-2" задавала тренды в моде/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова заявила, что уже в восемнадцать лет покорила многих россиян на проекте «Дом-2». Тогда, по собственному признанию, она создала несколько трендов, которые пришлись по душе ее поклонникам. Многие стали копировать ее образ.

Ольга Бузова. Фото
Бузова высказалась о своей популярности/http://globallookpress.com/

Тогда звезда ходила в брюках клеш, у нее были белые локоны, губы она подкрашивала карандашом, «чтобы их было видно за километр». Также Бузова в те времена ходила в смешных уггах и делала так, чтобы из-под джинсов обязательно торчали стринги.

Исполнительница заметила, что в те годы стеснялась повышенного внимания к своей персоне. Она была очень удивлена, когда у нее стали просить автографы и фотографироваться с ней. Ей было просто стыдно. Она искренне удивлялась, почему у нее просят автограф, ведь ничего сверхъестественного она не сделала.

«Думаю, моду на откровенные женские сценические костюмы отчасти я ввела. Еще два года назад многие наши артистки пели в джинсах и кофточках, сейчас все по-другому. Я красивая, молодая, и у меня шикарная фигура, над которой я работаю», — заявила Ольга Бузова, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга БузоваОльга Бузова последние новостиШоу "Дом-2"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Самоуверенная Бузова объяснила секрет многолетней популярности на «Доме-2»
Интересно?
Поделись с друзьями: