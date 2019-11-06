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Мама Бузовой, несмотря на синяки, помогала дочери собирать вещи после развода

При этом у родительницы из-за поднятия тяжести все руки были в синяках.

Мама Бузовой, несмотря на синяки, помогала дочери собирать вещи после развода
Бузова тяжело переживала развод с Тарасовым/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова вспомнила свой развод и тяжелое расставание с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым на протяжении нескольких лет состояла в браке. Она не считает, что стала популярной за счет развода со звездой спорта. О душевной травме после расставания она сообщила только через полгода.

Ольга Бузова. Фото
Бузова вспомнила болезненный развод с Тарасовым/http://globallookpress.com/

«И то я настолько сильно обходила углы, не показывала синяки на руках моей мамы, которая таскала коробки, помогая мне собрать вещи», — заявила звездная певица.

Как сказала Бузова, после расставания с Тарасовым она пережила настоящий кошмар. Отдушину она нашла на сцене, которая и спасла ее от длительной депрессии. Певица отметила, что путь к успеху был долог и тернист. Она и сейчас очень мало спит и много работает.

Также исполнительница сказала, что уже три года занимается с преподавателем по вокалу. Причем занятия проходят практически каждый день. К критике в свой адрес и по поводу своего пения она относится спокойно. Она считает, что ее осуждают те, кто никогда не был на ее выступлениях. Ее фанаты всегда уходят с концертов счастливые и довольные, сообщает «Комсомольская правда».

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Мама Бузовой, несмотря на синяки, помогала дочери собирать вещи после развода
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