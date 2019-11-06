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Аукцион по продаже драгоценностей Зыкиной может быть отменен

Одна из наследниц великой артистки не давала согласия на его проведение.

Аукцион по продаже драгоценностей Зыкиной может быть отменен
Родные Зыкиной ругаются из-за наследства/http://globallookpress.com/

Адвокат племянницы певицы Людмилы Зыкиной Евгений Балелин заявил, что его подопечная не давала своего согласия на проведение аукциона, где с молотка должны уйти личные вещи и драгоценности артистки. Как он сказал, Екатерина Зыкина ничего не знает о предстоящем аукционе.

Людмила Зыкина. Фото
За наследство Зыкиной развернулась борьба/http://globallookpress.com/

Как сказал адвокат, племянник Сергей Зыкин долгие годы хранил у себя драгоценности. Сейчас он решил их продать, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Только вот мужчина позабыл, что кроме него на наследство претендуют Екатерина Зыкина, а также еще один родственник артистки племянник Георгий. Соглашения о разделе наследственного имущества нет. Получается, что наследство они не делили.

Аукционный дом спрашивал разрешение на проведение торгов у двух племянников, а вот мнением Екатерины по каким-то причинам никто не поинтересовался. Если торги пройдут без ее согласия, то позже они могут быть просто аннулированы. Девушка вполне может оспорить его результаты и одержать победу в суде, если до него, конечно, дойдет дело.

Как добавил адвокат, в данном вопросе все племянники Людмилы Зыкиной должны сесть за стол переговоров. Екатерине, как он заверил, украшения и личные вещи исполнительницы и звёздной родственницы также не нужны. Она, как и другие племянники, хочет денег, сообщает «Комсомольская правда».

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Аукцион по продаже драгоценностей Зыкиной может быть отменен
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