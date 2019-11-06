Аукцион по продаже драгоценностей Зыкиной может быть отменен

Адвокат племянницы певицы Людмилы Зыкиной Евгений Балелин заявил, что его подопечная не давала своего согласия на проведение аукциона, где с молотка должны уйти личные вещи и драгоценности артистки. Как он сказал, Екатерина Зыкина ничего не знает о предстоящем аукционе.

Как сказал адвокат, племянник Сергей Зыкин долгие годы хранил у себя драгоценности. Сейчас он решил их продать, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Только вот мужчина позабыл, что кроме него на наследство претендуют Екатерина Зыкина, а также еще один родственник артистки племянник Георгий. Соглашения о разделе наследственного имущества нет. Получается, что наследство они не делили.

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Аукционный дом спрашивал разрешение на проведение торгов у двух племянников, а вот мнением Екатерины по каким-то причинам никто не поинтересовался. Если торги пройдут без ее согласия, то позже они могут быть просто аннулированы. Девушка вполне может оспорить его результаты и одержать победу в суде, если до него, конечно, дойдет дело.

Как добавил адвокат, в данном вопросе все племянники Людмилы Зыкиной должны сесть за стол переговоров. Екатерине, как он заверил, украшения и личные вещи исполнительницы и звёздной родственницы также не нужны. Она, как и другие племянники, хочет денег, сообщает «Комсомольская правда».