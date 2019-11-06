Бабкина призналась, что ее потряхивает от молодых девиц около Гора

Пара вместе уже на протяжении шестнадцати лет и абсолютно счастлива.

Певица Надежда Бабкина призналась, что она очень ревнива. Когда она видит, как ее молодой супруг Евгений Гор общается с девушками, то ее, по собственному убеждению, начинает потряхивать. «Он все это знает и, видимо, провоцирует. Хотя в своё время Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то», — заявила Надежда Бабкина.

Как сказала звездная исполнительница, Евгений Гор не раз предлагал ей пойти под венец и сыграть наконец-то свадьбу. Сама она против этого. Утверждает, что не хочет портить паспорт музыканту. Порой она в шутку говорит гражданскому супругу, что найдет ему молодую девушку. К таким словам Евгений Гор относится серьезно. Говорит в ответ, что его супруга даст фору любой молодой.

Надо сказать, что исполнительница заботится о себе. Выглядит она лет на десять моложе своего возраста. Каждую неделю она посещает процедуру микротоковой терапии, делает гидромассаж и обертывания.

Кстати, за последние шестнадцать лет звездную пару не разводил только ленивый. При этом они по-прежнему вместе и безумно счастливы, сообщает «Комсомольская правда».