Башмет полвека назад собирал деньги на альт за полторы тысячи рублей

Он приобрел музыкальный инструмент в далеком 1972 году, и с тех пор с ним не расстается.

Альтист и дирижер Юрий Башмет в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил, как собирал деньги на свой первый альт в 1972 году. С тех пор он играет исключительно на этом музыкальном инструменте. Его альт работы миланского мастера Карло Тестори 1758 года. Тогда ему пришлось найти на него полторы тысячи рублей. Огромные в Советском Союзе деньги.

«Я помню, что дед дал мне 500 рублей. Остальное отец одалживал в разных местах. Этот альт прошел со мной все конкурсы и концерты. Кстати, смычок шел отдельно от альта. Он стоил всего 12 марок», — сказал дирижер.

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При этом один из его друзей однажды произнес, говоря об альте дирижера: «Наверное, твой альт не самый лучший, да и ты не лучший в мире альтист, но когда вы вместе, то большая сила». Башмет навсегда запомнил это высказывание товарища.

Дирижер также вспомнил, как когда-то заключил договор со своей мамой. Тогда в стране было повальное увлечение гитарами. Естественно, что Башмет хотел, чтобы у него был такой музыкальный инструмент. Он выпросил у матери деньги на гитару. В обмен должен был на один час в день больше заниматься на альте. В итоге любовь к этому инструменту победила страсть к гитаре.