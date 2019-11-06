НОВОСТИ

Башмет полвека назад собирал деньги на альт за полторы тысячи рублей

Он приобрел музыкальный инструмент в далеком 1972 году, и с тех пор с ним не расстается.

Башмет полвека назад собирал деньги на альт за полторы тысячи рублей
Башмет вспомнил, как ему покупали альт/http://globallookpress.com/

Альтист и дирижер Юрий Башмет в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил, как собирал деньги на свой первый альт в 1972 году. С тех пор он играет исключительно на этом музыкальном инструменте. Его альт работы миланского мастера Карло Тестори 1758 года. Тогда ему пришлось найти на него полторы тысячи рублей. Огромные в Советском Союзе деньги.

Юрий Башмет. Фото
Башмет приобрел раритетный альт/http://globallookpress.com/

«Я помню, что дед дал мне 500 рублей. Остальное отец одалживал в разных местах. Этот альт прошел со мной все конкурсы и концерты. Кстати, смычок шел отдельно от альта. Он стоил всего 12 марок», — сказал дирижер.

При этом один из его друзей однажды произнес, говоря об альте дирижера: «Наверное, твой альт не самый лучший, да и ты не лучший в мире альтист, но когда вы вместе, то большая сила». Башмет навсегда запомнил это высказывание товарища.

Дирижер также вспомнил, как когда-то заключил договор со своей мамой. Тогда в стране было повальное увлечение гитарами. Естественно, что Башмет хотел, чтобы у него был такой музыкальный инструмент. Он выпросил у матери деньги на гитару. В обмен должен был на один час в день больше заниматься на альте. В итоге любовь к этому инструменту победила страсть к гитаре.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваСоветский СоюзЮрий Башмет
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Башмет полвека назад собирал деньги на альт за полторы тысячи рублей
Интересно?
Поделись с друзьями: