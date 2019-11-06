Мясников после скандала в больнице вспомнил, как его маму привязывали к кровати

Как сказал популярный доктор, это делалось для того, чтобы родительница не беспокоила персонал клиники.

Популярный ведущий и врач Александр Мясников прокомментировал скандал в больнице Миасса Челябинской области. Там, напомним, санитарка тряпкой, в которой, предположительно, смывала фекалии, грубо обтерла лицо женщины в обнажённом виде. При этом пациентка не понимала, что с ней происходит. Она была в неадекватном состоянии.

Как сказал доктор Мясников, раньше подобные случае случались сплошь и рядом. Сейчас, к счастью, это уже «эксклюзив», на который, как правило, обращают внимание благодаря современной связи.

больше по теме Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса Как считает доктор, такие люди никогда не помогут умирающей собаке или старику с ребенком.

«У меня маму голую к кровати привязывали за ноги, за руки, чтобы она персонал не беспокоила. Все бывало», — сказал специалист, слова которого приводит ФАН.

При этом он заметил, что подобные вещи происходят не только в медицине. Они, как он уверен, давно стали частью людского существования. Доктор Мясников призвал реагировать на подобные вещи, чтобы они повторялись как можно реже. Отметим, что история в больнице Миасса получила широкий общественный резонанс. При этом теперь многие россияне требуют, чтобы врач клиники и санитарка понесли заслуженное наказание за издевательства над больным человеком.

Добавим, что по данному скандальному эпизоду будет проведена проверка. Видео набрало за короткий промежуток времени огромное количество просмотров в Сети. Случай произошел в День народного единства, что особенно неприятно в данной истории.