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Мясников после скандала в больнице вспомнил, как его маму привязывали к кровати

Как сказал популярный доктор, это делалось для того, чтобы родительница не беспокоила персонал клиники.

Мясников после скандала в больнице вспомнил, как его маму привязывали к кровати
Доктор Мясников вспомнил, как в клинике издевались над его мамой/Кадр из программы "Судьба человека"

Популярный ведущий и врач Александр Мясников прокомментировал скандал в больнице Миасса Челябинской области. Там, напомним, санитарка тряпкой, в которой, предположительно, смывала фекалии, грубо обтерла лицо женщины в обнажённом виде. При этом пациентка не понимала, что с ней происходит. Она была в неадекватном состоянии.

Как сказал доктор Мясников, раньше подобные случае случались сплошь и рядом. Сейчас, к счастью, это уже «эксклюзив», на который, как правило, обращают внимание благодаря современной связи.

«У меня маму голую к кровати привязывали за ноги, за руки, чтобы она персонал не беспокоила. Все бывало», — сказал специалист, слова которого приводит ФАН.

При этом он заметил, что подобные вещи происходят не только в медицине. Они, как он уверен, давно стали частью людского существования. Доктор Мясников призвал реагировать на подобные вещи, чтобы они повторялись как можно реже. Отметим, что история в больнице Миасса получила широкий общественный резонанс. При этом теперь многие россияне требуют, чтобы врач клиники и санитарка понесли заслуженное наказание за издевательства над больным человеком.

Добавим, что по данному скандальному эпизоду будет проведена проверка. Видео набрало за короткий промежуток времени огромное количество просмотров в Сети. Случай произошел в День народного единства, что особенно неприятно в данной истории.

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Александр МясниковМиассЧелябинская область
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Мясников после скандала в больнице вспомнил, как его маму привязывали к кровати
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