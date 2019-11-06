Мясников назвал черствым человеком санитарку из больницы Миасса

Как считает доктор, такие люди никогда не помогут умирающей собаке или старику с ребенком.

Телеведущий и популярный врач Александр Мясников назвал санитарку из больницы Миасса черствым человеком. Он уверен, что данная женщина пройдет мимо умирающей собаки, не поможет ребенку или старику. Как сказал врач, ему очень обидно, что такие люди есть в нашем обществе.

Мясников также считает, что теперь главный врач клиники должен принять меры в отношении провинившейся санитарки. Кроме того, начальник должен проанализировать, почему подобное случилось именно в его лечебном учреждении и сделать правильные выводы. В противном случае подобные истории будут повторяться в будущем. Как сказал доктор, проблема намного глобальнее, чем многим может показаться на первый взгляд.

«Считаю, что это проблема не только медицины – это отражение происходящего с нами, с людьми», — сказал доктор Мясников.

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Также специалист напомнил, что случай произошел в День народного единства и необходимо задуматься о единении общества. Напомним, что санитарка одной из больниц Миасса грязной тряпкой, которой, предположительно, смывала фекалии, грубо обтерла лицо женщины в обнажённом виде. При этом пациентка не понимала, что с ней происходит. Она была в неадекватном состоянии, сообщает ФАН.

Отметим, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс в обществе. Сейчас идет проверка скандальной ситуации. Многие жители Челябинской области, где собственно и произошло происшествие, требуют, чтобы санитарка понесла наказание. Причем, как они считают, одним увольнением здесь обойтись нельзя. Также за действия своих подчиненных, как думают жители Южного Урала, должен ответить главный врач клиники, допустивший подобный произвол.