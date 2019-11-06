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Стали известны подробности нового романа Киану Ривза

Актер долгое время скрывал свои отношения.

Стали известны подробности нового романа Киану Ривза
Фото: Globallookpress.com

Позабытый, редко снимающийся и не терпящий внимания СМИ Киану Ривз переживает новую волну популярности. Причина — наладившаяся личная жизнь. 55-летний актер открыто появился на людях с новой возлюбленной.

Жизнь у известного артиста сложилась непросто. Его единственная любовь, Дженнифер Сайм, ушла из жизни в 2001 году. Ривз не смог справиться с потерей и начал вести жизнь затворника. Ему периодически приписывали тайные романы со знаменитыми актрисами, но позже выяснялось, что был очередной вымысел.

Но на этот раз звезда «Матрицы» появился на LACMA Art + Film Gala в сопровождении седовласой женщины. Поклонники на какое-то время даже решили, что это Хелен Миррен. Выяснилось, что избранница Киану — 46-летняя художница Александра Грант.

Источник рассказал, что они познакомились больше 10 лет назад. В 2011 году Александра выступила иллюстратором книги «Ода счастью», написанной Ривзом. Сперва они были лишь приятелями, затем крепко подружились и сами не заметили, как дружба переросла в нечто большее.

«Они начали встречаться в начале этого года, но хотели помалкивать», — приводит слова источника Daily Mail.

По его словам, роман вспыхнул между ними еще в 2016 году, но Ривз очень скрытный человек и до последнего не желал афишировать свои отношения.

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Тэги:

Александра Грантзвездный романКиану Ривз
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Стали известны подробности нового романа Киану Ривза
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