Колин Фарелл закроет трио злодеев в новом «Бэтмене»

Новый «Бэтмен» с Робртом Паттинсоном в главной роли выйдет в прокат лишь в 2021 году, но уже сейчас все только о нем и говорят. Судя по всему актерский состав ленты ожидается просто невероятный.

На прошлой неделе стало известно, что роль Двуликого может достаться Мэтью МакКонахи, а женщину-кошку сыграет Зоуи Кравитц. Трио злодеев новой картины режиссера Мэтта Ривза может завершить Колин Фарелл, которому останется рольПингвина, передает NYpost.

На счету Фарелла десятки самых разных ролей — драматических, комедийных, мистических. Поклонники с нетерпением ожидают возможности увидеть кумира в новой роли на большом экране.

Стоит напомнить, что самым известным Пингвином в экранизациях комиксов о человеке-летучей мыши стал Дени Де Вито, сыгравший в экранизации Тима Бертона в 1992 году.