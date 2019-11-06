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Ким Кардашян «объявила войну» Канье Уэсту

Звезда заявила, что не позволит супругу ломать себя.

Ким Кардашян «объявила войну» Канье Уэсту
Фото: Globallookpress.com

Ким Кардашян и Канье Уэст на первый взгляд одна из самых образцовых пар среди знаменитостей. Общие интересы, четверо детей, церковь по воскресеньям. Но как оказалось, в семье все вовсе не так гладко и пресловутая церковь по воскресеньям — одна из ключевых причин раздоров.

Дело в том, что Канье Уэст, несмотря на весь свой брутальный имидж, неожиданно обратился к богу и сразу стал очень религиозным. На этой почве он решил резко поменять во многом привычный уклад семьи.

Его жена Ким Кардашян, выступая на ток-шоу «Разговор», заявила, что терпела, пока он выносил телевизоры из детских комнат, терпела, когда он запретил наряжаться и краситься их старшей дочери Норт, но когда он взялся за саму Ким она взбунтовалась и «объявила ему войну».

«Я всегда буду собой, я объяснила ему это. Сперва это была дискуссия, затем драка», — заявила она.

В конечном счете телезвезда отметила, что наверное это и есть основная миссия семьи — уметь принимать близких людей такими, как есть, а не как тебе хочется их видеть.

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Ким Кардашян «объявила войну» Канье Уэсту
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