Ким Кардашян «объявила войну» Канье Уэсту

Ким Кардашян и Канье Уэст на первый взгляд одна из самых образцовых пар среди знаменитостей. Общие интересы, четверо детей, церковь по воскресеньям. Но как оказалось, в семье все вовсе не так гладко и пресловутая церковь по воскресеньям — одна из ключевых причин раздоров.

Дело в том, что Канье Уэст, несмотря на весь свой брутальный имидж, неожиданно обратился к богу и сразу стал очень религиозным. На этой почве он решил резко поменять во многом привычный уклад семьи.

Его жена Ким Кардашян, выступая на ток-шоу «Разговор», заявила, что терпела, пока он выносил телевизоры из детских комнат, терпела, когда он запретил наряжаться и краситься их старшей дочери Норт, но когда он взялся за саму Ким она взбунтовалась и «объявила ему войну».

«Я всегда буду собой, я объяснила ему это. Сперва это была дискуссия, затем драка», — заявила она.

В конечном счете телезвезда отметила, что наверное это и есть основная миссия семьи — уметь принимать близких людей такими, как есть, а не как тебе хочется их видеть.