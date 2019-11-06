Елена Яковлева показала новую прическу

Внешний вид Елены Яковлевой, как и для любой актрисы, дело первостепенной важности. Звезда сериала «Каменская» признавалась, что она не редкий гость косметолога и даже пластического хирурга – уколы красоты, блефаропластику. А недавно Елена поделилась на своей странице в социальной сети Instagram новыми снимками, на которых она показала новую прическу и цвет волос.

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«Новая стрижечка», — подписала снимок артистка. В кадре Яковлева запечатлена с еще больше выбеленными, заметно укороченными волосами, а привычные локоны выпрямлены.

Не всем понравилось уведенное в Сети. Некоторые подписчики на страницу Елены признались, что на фотографии артистка выглядит безысходно, сильно уставшей, а то и вовсе – в образе спившейся тетки.

Напомним, не так давно, когда Елена Яковлева снималась в фильме «Последний богатырь», гримировать в бабу Ягу каждый день ее требовалось почти пять часов. Артистка, благодаря пластическому гриму, преображалась до неузнаваемости, и признавалась, что трудно усидеть было первые два дня, а потом привыкла.