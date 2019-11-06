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Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну

Слова рэпера случайно просочились в Сеть.

Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну
Фото: Globallookpress.com

Популярный в нулевые рэпер Эминем в последнее время не часто фигурирует в заголовках СМИ. Музыкант стал реже выступать и записывать новые треки. Но как оказалось, он все же работает и одна из его композиций случайно попала в широкий доступ.

Новая песня Эминема, по словам источника, вероятно ремейк B.o.B’s Things Get Worse 2011 года. Исполняет композицию другой музыкант, текст посвящен скандалу межд Рианной и Крисом Брауном и на заднем фоне слышен голос Эминема, который говорит: «Конечно, я на стороне Криса Брауна, я бы тоже избил б **** (проститутку) ».

Стоит отметить, что в 2010 году Рианна и Эминем работал вместе над обеими частями песни Love The Way You Lie. Композиция быстро стала хитовой именно благодаря Рианне, которая возглавляла все чарты в 2010 году, напоминает Daily Mail.

После «слива» трека поклонники певицы обрушили весь свой гнев на Эминема.

«Кто он без Рианны?», «Да она вытащила его с того света, когда о нем все забыли!», «Если бы не прекрасная Рианна, кто бы вспомнил о твоей неблагодарной белой рэперской заднице», — укоряли музыканта в комментариях.

Напомним, Крис Браун и Рианна состояли в отношениях с 2008 по 2013 год. Все эти годы, как выяснилось, он жестоко избивал свою возлюбленную до тех пор пока ее терпение не лопнуло и она не выложила в Сеть фото изуродованного лица. Брауна судили, он публично раскаялся и извинился.

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Эминем встал на сторону Криса Брауна, избивавшего Рианну
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