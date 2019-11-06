Принц Гарри и Меган Маркл «пропадут с радаров» на шесть недель

Принц Гарри и Меган Маркл — самая обсуждаемая пара во всем мире. Их популярности позавидовали бы многие звезды шоу-бизнеса. Тем не менее чету герцогов Сассекских такая известность совсем не радует и они предпочли бы, чтобы их имена пореже упоминали в СМИ.

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Очевидно молодая семья решила устроить себе своего рода «медиадетокс» и выпасть из поля зрения журналистов на довольно долгий срок. Стало известно, что младший принц с супругой возьмут шестинедельный таймаут после Макового дня.

Маковый день, также известный, как День поминовения, ежегодно отмечается в странах Британского содружества наций 11 ноября, начиная с 1919 года. В этот день принято вспоминать солдат, погибших в годы Первой мировой войны. Королевская семья всегда принимает активное участие в публичных мероприятиях и отдают дань уважения погибшим защитникам.

Сразу после этого и до самого Рождества чета герцогов Сессекских намерены уединиться. Где именно пара намерена провести это время никому неизвестно, но источник Express предположил, что они отправятся вместе с сыном в США, на родину Меган, чтобы провести время с ее матерью и близкими друзьями.