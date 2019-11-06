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Все таки беременна? Принц Уильям отказался брать жену в очередную поездку

Герцог пакует чемодан для делового путешествия.

Все таки беременна? Принц Уильям отказался брать жену в очередную поездку
Фото: Globallookpress.com

Принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда путешествуют вместе. Но на этот старший внук королевы решил отправиться в очередную деловую поездку без супруги. В чем же может быть причина?

Герцог Кембриджский намерен до Рождества посетить Кувейт и Оман от имени британского правительства. Предположительно, в Кувейте принц выступит с речью по поводу недавнего раследования о современной работорговле, которая была раскрыта, благодаря журналистам Би-Би-Си.

В минувшем месяце Уильям и Кейт совершили поездку в Пакистан, где они рассказали об экологических проблемах, образовании и развитии молодежи. Стоит отметить, что супруга всегда сопровождала будущего короля Великобритании во всех рабочих поездках и принимала самое прямое участие в работе благотворительного фонда Кенсингтонского дворца, передает People.

Оставалась дома Кейт Миддлтон всего несколько раз, когда была беременна сперва принцессой Шарлоттой, затем принцем Джорджем и, наконец, малышом Луи. Поклонники предполагают, что и на этот раз причина в интересном положении герцогини. Известно, что она очень тяжело переносит первый триместр беременности и плохо себя чувствует, поэтому решила остаться дома.

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Все таки беременна? Принц Уильям отказался брать жену в очередную поездку
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