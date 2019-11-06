НОВОСТИ

12-сантиметровый червь поедал мозг мужчины в течение 15 лет

Пациент едва не остался инвалидом на всю жизнь.

12-сантиметровый червь поедал мозг мужчины в течение 15 лет
Фото: Pixabay.com

Житель Китая по имени Ван Лэй перенес сложнейшую операцию по удалению ленточного червя из головного мозга. Паразит питался мозгом мужчины в течение 15 лет, причиняя ему невыразимые страдания.

Еще в 2007 году Ван Лэй начал чувствовать себя плохо. По симптомам врачи заподозрили инсульт — начала отказывать половина тела, походка стала заплетающейся, рука не слушалась.

Затем мужчине диагностировали опухоль мозга. Лечение не помогло, состояние пациента стремительно ухудшалось. Лишь в 2018 году медики смогли выявить истинную причину болезни — 12-сантиметровый солитер, обитающий в мозге и питающийся им.

Помочь Ван Лэю тем не менее тогда не смогли — червь обитал в неоперабельной зоне. Лишь недавно мужчина наконец перенес долгожданную операцию. Паразит был удален, пациент восстанавливается после хирургического вмешательства.

Врачи отметили, что червь мог попасть в организм Ван Лэя из-за специфической диеты. В Китае нередко употребляют в пищу земноводных, рептилий и моллюсков, не подвергая их достаточной тепловой обработке, передает Miror.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

медикиоперацияПаразитчервь
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
12-сантиметровый червь поедал мозг мужчины в течение 15 лет
Интересно?
Поделись с друзьями: