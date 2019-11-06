12-сантиметровый червь поедал мозг мужчины в течение 15 лет

Пациент едва не остался инвалидом на всю жизнь.

Житель Китая по имени Ван Лэй перенес сложнейшую операцию по удалению ленточного червя из головного мозга. Паразит питался мозгом мужчины в течение 15 лет, причиняя ему невыразимые страдания.

Еще в 2007 году Ван Лэй начал чувствовать себя плохо. По симптомам врачи заподозрили инсульт — начала отказывать половина тела, походка стала заплетающейся, рука не слушалась.

Затем мужчине диагностировали опухоль мозга. Лечение не помогло, состояние пациента стремительно ухудшалось. Лишь в 2018 году медики смогли выявить истинную причину болезни — 12-сантиметровый солитер, обитающий в мозге и питающийся им.

Помочь Ван Лэю тем не менее тогда не смогли — червь обитал в неоперабельной зоне. Лишь недавно мужчина наконец перенес долгожданную операцию. Паразит был удален, пациент восстанавливается после хирургического вмешательства.

Врачи отметили, что червь мог попасть в организм Ван Лэя из-за специфической диеты. В Китае нередко употребляют в пищу земноводных, рептилий и моллюсков, не подвергая их достаточной тепловой обработке, передает Miror.