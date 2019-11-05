Романтический вечер: Галкин встретил Пугачеву сразу после шоу в Минске

Отсутствие супруга Примадонны на ее концерте в Минске — не повод для семейной ссоры.

70-летняя Алла Пугачева после белорусских гастролей решила уделить внимание супругу. В Stories Максим Галкин опубликовал свежие кадры с возлюбленной, которые были сделаны в авто.

«Мы едем-едем-едем!!» — обратился к подписчикам шоумен. При этом возлюбленный Аллы Борисовны не стал вдаваться в подробности, где именно они с Примадонной проведут этот вечер — в гостях у близких друзей или же на романтическом свидании. Влюбленные оставили детей на попечение опытных нянечек, посвятив свободное время друг другу.

Отправиться в Минск певице пришлось без мужа. Галкин не смог отменить свои гастроли в Кирове. Выступив в столице Белоруссии, знаменитость поспешила вернуться в Москву к детям и мужу.

На концерте Аллы Борисовны с собственным номером выступила и балерина Анастасия Волочкова. Примадонна лично пригласила артистку принять участие в ее шоу. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова призналась, что всегда боготворила Пугачеву и восхищалась ее талантом.