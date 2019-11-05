НОВОСТИ

«Торс борца»: Лена Миро осудила Канделаки за неправильные тренировки

Звездный блогер раскритиковала продюсера за неверный подход к фитнесу, несмотря на то, что недавно Тина выпустила книгу о спорте.

«Торс борца»: Лена Миро осудила Канделаки за неправильные тренировки
Тина Канделаки. Фото: Алексей Булатов/КП

Блогер Лена Миро обращается к личности Тины Канделаки чуть ли не чаще других персонажей. Как правило, ее высказывания о генеральном продюсере канала «Матч ТВ» оказываются не самыми лестными. 

На этот раз Миро обратила внимание на то, что Канделаки опубликовала книгу о фитнесе. Известно, что телеведущая уже далеко не первый год активно занимается спортом и старается держать себя в прекрасной форме. 

Тем не менее, по мнению Миро, телеведущая многое делает неправильно. Она обратила внимание на комплекцию Тины, которую назвала «коренастой». По ее утверждению, «плохие от природы пропорции» тренировками Канделаки сделала еще хуже: по словам Миро, у Тины обозначился «торс борца». Лена убеждена, что женщинам такого физического склада нельзя иметь ярко выраженные мускулы. Она посоветовала продюсеру снизить количество потребляемых калорий, больше тренироваться и посещать занятия йогой. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Лена Миростиль Тины КанделакиТина КанделакиФитнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Торс борца»: Лена Миро осудила Канделаки за неправильные тренировки
Интересно?
Поделись с друзьями: