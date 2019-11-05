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Глаз за глаз: котенок едва не лишил хозяина зрения за жадность

Животное не смогло простить человеку не доставшегося ему лакомства.

Глаз за глаз: котенок едва не лишил хозяина зрения за жадность
Фото: скриншот видео

Кот отомстил жадному хозяину за недоставшееся ему лакомство. Забавное видео, демонстрирующее кошачью мстительность, активно распространяется по Сети и веселит аудиторию.

На кадрах видно, как мужчина с загадочным лицом пытается съесть нечто аппетитное с вилки. Хитрый котенок примостился у мужчины на плече и пытается подстеречь его, чтобы в нужный момент перехватить вкусняшку. Животное осуществляет несколько попыток, перед тем как смелый хозяин прячет лакомство у себя во рту.

Когда же вкусняшка скрывается в недрах человеческого желудка, оскорбленный до глубины души кот решает отомстить – он ударяет ничего не подозревающего хозяина лапой в глаз, минуя защиту в виде очков. К счастью, никто из героев ролика не пострадал – кот остался отмщенным, а хозяин изрядно повеселился.

Пользователи интернета же поспешили поддержать смелого котенка и заявили, что именно так в современном мире нужно отстаивать свое место под солнцем.

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Глаз за глаз: котенок едва не лишил хозяина зрения за жадность
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