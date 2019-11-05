Праздник к нам приходит: Центробанк выпустил памятные новогодние монеты

Всего монет два вида: для коллекционеров и для простых смертных.

Центральный банк России 5 ноября решил порадовать всех ценителей старых добрых мультфильмов, а также тех, кто еще верит в новогодние чудеса. В продажу поступили памятные монеты «Дед Мороз и лето» из серии «Российская (советская) мультипликация».

Есть два варианта, в зависимости от ваших возможностей:

серебряная монета номиналом в 3 рубля, этих монет всего 3000, коллекционеры уже точно нацелились на новинки,

монеты из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей, в обычном исполнении и с цветным изображением (тираж – 450 000 и 50 000 штук соответственно). Эти монеты наверняка можно будет даже получить на сдачу в каком-нибудь магазине.

Кстати, на монетах изображен кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето», который вышел на экраны в 1969 году. По сюжету, Дед Мороз приезжает в город, чтобы понять, что же такое лето.