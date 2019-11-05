НОВОСТИ

Праздник к нам приходит: Центробанк выпустил памятные новогодние монеты

Всего монет два вида: для коллекционеров и для простых смертных.

Праздник к нам приходит: Центробанк выпустил памятные новогодние монеты
Новогодняя елка. Фото: Оберемченко Николай/Архив "КП"

Центральный банк России 5 ноября решил порадовать всех ценителей старых добрых мультфильмов, а также тех, кто еще верит в новогодние чудеса. В продажу поступили памятные монеты «Дед Мороз и лето» из серии «Российская (советская) мультипликация».

Есть два варианта, в зависимости от ваших возможностей:

  • серебряная монета номиналом в 3 рубля, этих монет всего 3000, коллекционеры уже точно нацелились на новинки,
Новогодние монеты
Новогодние монеты. Фото: cbr.ru
  • монеты из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей, в обычном исполнении и с цветным изображением (тираж – 450 000 и 50 000 штук соответственно). Эти монеты наверняка можно будет даже получить на сдачу в каком-нибудь магазине.
Новогодние монеты 25 рублей
Новогодние монеты номиналом 25 рублей. Фото: cbr.ru

Кстати, на монетах изображен кадр из мультфильма «Дед Мороз и лето», который вышел на экраны в 1969 году. По сюжету, Дед Мороз приезжает в город, чтобы понять, что же такое лето.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дед МорозденьгиНовый год
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Праздник к нам приходит: Центробанк выпустил памятные новогодние монеты
Интересно?
Поделись с друзьями: