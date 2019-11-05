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Во Львове уличному музыканту разбили гитару за русские песни

Местные националисты назвали этот акт «профилактической работой».

Во Львове уличному музыканту разбили гитару за русские песни
Из-за политических разногласий на Украине страдают музыкальные инструменты. Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com

3 ноября во Львове местные националисты прошлись рейдом по центральным улицам города, выявляя музыкантов-аскеров, поющих на русском языке. Фотоотчет об этом «мероприятии» на своей странице опубликовал в Facebook лидер местного антироссийского движения Богдан Федун.

Он отметил, что после нескольких таких рейдов русских песен во Львове практически не слышно.

«С некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — многозначительно написал молодой человек.

На одной из фотографий видна разбитая акустическая гитара, обломки которой лежат на мостовой. Похоже, что самым несговорчивым уличным артистам активисты ломают инструменты. Вот вам и «профилактические работы».

В комментариях у активиста многие украинцы осудили необходимость разбивать гитару. В конце концов, музыкальный инструмент не виноват в политических разногласиях двух наций.

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Тэги:

гитарамузыкантрусский языкУкраина
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Во Львове уличному музыканту разбили гитару за русские песни
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