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«Вся заколотая»: косметолог объяснила, за счет чего помолодела Повалий

54-летняя певица показала себя без мимических морщин. Специалист Татьяна Брызгалина объяснила преображение.

«Вся заколотая»: косметолог объяснила, за счет чего помолодела Повалий
Таисия Повалий (Фото: Globallookpress.com)

54-летняя Таисия Повалий поделилась в Instagram свежим фото, показав себя без мимических морщин. В интервью Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Брызгалина объяснила, с помощью чего знаменитость могла добиться такого эффекта омоложения. Так, эксперт в сфере красоты подметила, что украинская исполнительница сделала все возможное, чтобы замедлить процесс старения. И в этом Таисии помогли современные бьюти-технологии и пластическая хирургия.

Таисия Повалий показала лицо без морщин (Фото: Instagram.com/tpovaliyofficial)

«У нее на 100% сделанные губы. Средняя треть лица: щеки, скулы — это инъекционные препараты либо же липофилинг. Не исключаю, что результат пластической хирургии Таисия поддерживает как аппаратными методиками, так и инъекциями. У певицы великолепные веки… Конечно, она вся заколотая. Вероятно, также делала блефаропластику, слегка корректировала носик — он очень красивый», — уточнила Брызгалина.

Отметим, что процедура липофилинга, о которой рассказала нашему корреспонденту косметолог, относится к широко применяемой методике, связанной с коррекцией возрастных изменений лица. Ее суть заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.

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«Вся заколотая»: косметолог объяснила, за счет чего помолодела Повалий
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