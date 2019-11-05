«Вся заколотая»: косметолог объяснила, за счет чего помолодела Повалий

54-летняя Таисия Повалий поделилась в Instagram свежим фото, показав себя без мимических морщин. В интервью Teleprogramma.pro косметолог Татьяна Брызгалина объяснила, с помощью чего знаменитость могла добиться такого эффекта омоложения. Так, эксперт в сфере красоты подметила, что украинская исполнительница сделала все возможное, чтобы замедлить процесс старения. И в этом Таисии помогли современные бьюти-технологии и пластическая хирургия.

«У нее на 100% сделанные губы. Средняя треть лица: щеки, скулы — это инъекционные препараты либо же липофилинг. Не исключаю, что результат пластической хирургии Таисия поддерживает как аппаратными методиками, так и инъекциями. У певицы великолепные веки… Конечно, она вся заколотая. Вероятно, также делала блефаропластику, слегка корректировала носик — он очень красивый», — уточнила Брызгалина.

Отметим, что процедура липофилинга, о которой рассказала нашему корреспонденту косметолог, относится к широко применяемой методике, связанной с коррекцией возрастных изменений лица. Ее суть заключается в трансплантации собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую.