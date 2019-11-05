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Ошибка резидентов: королеву могут заставить свернуть работы по реставрации Виндзорского замка

Штат ее Величества приступил к реставрационным работам Ста ступеней, датируемых 14 веком, однако, как выяснилось, сотрудники забыли получить надлежащее разрешение на эту деятельность.

Ошибка резидентов: королеву могут заставить свернуть работы по реставрации Виндзорского замка
Виндзорский замок. Фото: Globallookpress

В Виндзорском замке приступили в реставрации лестницы Сто ступеней, которые датируются 14 веком.

Однако резиденты замка запамятовали получить разрешение на планирование, которое требуется для проведения работ в зданиях, представляющих интерес с точки зрения истории или архитектуры.

В результате персоналу пришлось подавать в местный Совет заявление задним числом, но если разрешительный документ выдан не будет, то Ее Величеству придется не только свернуть работы, но и вернуть все в изначальный вид.

Эту ошибку в планировании яростно раскритиковал один из королевских инсайдеров. Он заявил, что правила одни на всех и исключений быть не должно.

«Когда речь идет о памятниках истории и архитектуры, проект должен получить разрешение на планирование и проведение работ», — заявил критик.

«В данном случае, королевский штат не смог предоставить соответствующую документацию, но тем не менее начал реставрацию. То, как были поданы бумаги после, совершенно неприемлемо. Все процедуры по планированию должны быть для всех», — продолжил он.

«Нет одних правил для королевских особ — все должны следовать заведенному порядку», — цитирует инсайдера Express.

https://www.express.co.uk/news/royal/1200293/queen-news-queen-elizabeth-ii-windsor-castle-renovation-works-royal-family-news

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Тэги:

Виндзорский замокКоролева Елизавета 2Памятник архитектурыреставрация
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Ошибка резидентов: королеву могут заставить свернуть работы по реставрации Виндзорского замка
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