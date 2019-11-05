Хирурги освободили мужчину от гайки на «том самом» месте гравировочным аппаратом

В противном случае пострадавший мог лишиться этого самого места. К сожалению, никто не знает, зачем пациент использовал гайку таким нетривиальным образом.

3 ноября спасателям и хирургам города Можайска пришлось иметь дело с необычным пациентом. В местную больницу был доставлен мужчина с металлической гайкой, нанизанной на половой орган.

Самостоятельно снять посторонний предмет со своего тела пострадавший не смог, а, тем временем, причинное место уже опухло и посинело.

У врачей не оказалось инструментов для распиливания подобных объектов и тогда им на помощь пришла спасатель Ирина Чёрная со своим гравировочным аппаратом.

«Потребовалось более 40 минут, чтобы удалить с тела пострадавшего металлический предмет», — сообщает Мособлпожспас.

В итоге гайку удалось распилить без повреждения полового органа мужчины. О причинах его попадания в такую неординарную ситуацию спасательный отряд не сообщает.