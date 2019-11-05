Маркл заплатила в три раза дороже за регистрацию ребенка, чем Миддлтон

В среду, 6 ноября, Арчи Харрисону исполнится ровно полгода. Путешествия за рубеж, конечно, влетели Сассексам в копеечку, однако им пришлось раскошелиться и за получение свидетельства о рождении сына.

И если за регистрацию принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи Кейт Миддлтон заплатила в общей сумме 12 фунтов стерлингов, то есть по четыре «с носа», то Меган и Гарри практически эти же деньги пришлось выложить за свидетельство о рождении Арчи.

И дело вовсе не в предвзятом отношении к Сассексам — это повышение коснулось всех британцев. В феврале 2019 года Управление записи актов гражданского состояния Англии и Уэльса просто подняло цены.

Впрочем, даже трехкратное увеличение суммы вряд ли ударило по кошельку Меган и Гарри, если учесть их августовские полеты на частных джетах на Ибицу и в Ниццу, не говоря уже о недавнем турне по Южной Африке, пишет Express.