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Девушки, сломавшие «металлического Дзюбу», просят футболиста помочь им

На футбольных фанаток, которые «просто хотели похулиганить», завели уголовное дело.

Девушки, сломавшие «металлического Дзюбу», просят футболиста помочь им
Металлическая копия Артема Дзюбы была похищена в Подольске. Фото: globallookpress.com

На двух фанаток футболиста Артема Дзюбы завели уголовное дело. Инцидент произошел в конце октября в городе Подольске. Две девушки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, шли по улице и увидели металлическую ростовую фигуру известного спортсмена. Дамы захотели забрать «красавчика» себе домой и выломали его с постамента.

Местные жители вызвали на место полицейских и дерзкие «бандитки» были задержаны. Как передает канал Mash, разъяснительной беседой они не отделались — на девушек завели уголовное дело по статье «Кража». Оказалось, что объект, который они сломали, стоил 27 тысяч рублей. Эту фигуру капитана сборной России установили в Подольске после ЧМ-2018.

Осознав, что их хулиганство может иметь серьезные последствия, девушки записали видеообращение к Дзюбе с просьбой вступиться за них.

«Они говорят, что мы хотели тебя украсть, на самом деле, мы хотели похулиганить. Просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя», — объяснили красавицы свое поведение футболисту.

Кстати, ранее спортсмен положительно оценил это «преступление», опубликовав видео, как девушки выламывают его фигуру, в Instagram со смайликами. Есть надежда, что мольбы о помощи подольских хулиганок до него тоже дойдут.

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Тэги:

Артем ДзюбакражакриминалПодольскспортФанатыфутбол
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Девушки, сломавшие «металлического Дзюбу», просят футболиста помочь им
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