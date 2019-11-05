Девушки, сломавшие «металлического Дзюбу», просят футболиста помочь им

На двух фанаток футболиста Артема Дзюбы завели уголовное дело. Инцидент произошел в конце октября в городе Подольске. Две девушки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, шли по улице и увидели металлическую ростовую фигуру известного спортсмена. Дамы захотели забрать «красавчика» себе домой и выломали его с постамента.

Местные жители вызвали на место полицейских и дерзкие «бандитки» были задержаны. Как передает канал Mash, разъяснительной беседой они не отделались — на девушек завели уголовное дело по статье «Кража». Оказалось, что объект, который они сломали, стоил 27 тысяч рублей. Эту фигуру капитана сборной России установили в Подольске после ЧМ-2018.

Осознав, что их хулиганство может иметь серьезные последствия, девушки записали видеообращение к Дзюбе с просьбой вступиться за них.

«Они говорят, что мы хотели тебя украсть, на самом деле, мы хотели похулиганить. Просто нет мужика в доме, и мы решили заиметь тебя», — объяснили красавицы свое поведение футболисту.

Кстати, ранее спортсмен положительно оценил это «преступление», опубликовав видео, как девушки выламывают его фигуру, в Instagram со смайликами. Есть надежда, что мольбы о помощи подольских хулиганок до него тоже дойдут.