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Главврача миасской больницы, где над пациенткой поиздевалась нянечка, уволят

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт направила в учреждение проверку.

Главврача миасской больницы, где над пациенткой поиздевалась нянечка, уволят
Скорая помощь/Фото: Алексей Булатов/КП

Главврача миасской больницы, где уборщица поиздевалась над пациенткой, уволят. Об этом заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Она отметила, что возмущена ситуацией в целом и поведением управляющего медучреждением отдельно.

Причиной же случившегося она считает личные амбиции главного врача. Гехт уверена – именно с его молчаливого согласия в страшных условиях содержатся больные.

«Когда экономика, а не качество оказания медпомощи ставится во главу угла, а главный врач считает себя пожизненно назначенным князьком, определяющим размеры доплат сотрудникам и условия содержания больных, и происходят такие вопиющие истории, как в Миассе. Грубые нарушения очевидны. Увольнение – вот лучшая прививка от равнодушия и безответственности», – передает ее слова «КП».

Гехт заявила, что уже направила в медицинское учреждение комиссию от Министерства здравоохранения. По ее итогам и решится судьба руководителя.

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Главврача миасской больницы, где над пациенткой поиздевалась нянечка, уволят
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