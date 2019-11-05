Уинстон Черчилль «разрушил» жизнь одной из королевских особ — эксперт

В увидевших свет мемуарах Кеннета Роуза, скончавшегося в 2014 году, рассказывается о конфликте между премьером и сестрой Елизаветы II.

Дневники бывшего издателя Daily Telegraph и королевского биографа Кеннета Роуза, которые были обнародованы после его кончины, продолжают изучать СМИ. В частности, внимание журналистов привлек рассказ о конфликте между сестрой королевы и Уинстоном Черчиллем.

В сентябре 1984 года Кеннету удалось побеседовать с бывшим помощником премьера Джоком Коллвилем. По его словам, принцесса Маргарет как-то сказала ему, что винит двух человек в своей разрушенной жизни.

«Два человека, которые разрушили мою жизнь — это Томми Ласкеллас и Уинстон Черчилль, которые не позволили мне выйти замуж за Питера Таунсенда», — заявила сестра королевы.

Джок также заметил, что не знает насчет Томми, но Уинстон действительно не хотел повторения ошибки 1936 года, когда король Эдвард отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке. «Принцессе Маргарет это не понравилось», — добавил он.

Сестра королевы влюбилась в Питера Таннсенда, когда тот работал конюшим сначала у Георга VI, а потом у Елизаветы II.

Перед тем, как сделать предложение Маргарет, он развелся с женой — причиной стала измена его благоверной. Однако жениться на принцессе ему так и не было суждено, пишет Express.