Юристы раскрыли самые популярные махинации с недвижимостью

Юристы профильной компании Urvista раскрыли схемы самых популярных махинаций, жертвами которых ежедневно становятся россияне. Специалисты провели мониторинг обращений граждан и на основе 120 наиболее актуальных писем составили топ-3 самых частотных ошибок.

Так, чаще всего в пользу мошенников срабатывают поддельные доверенности на продажу жилья и поддельные документы на право собственности. С помощью фальшивых бумаг аферисты смогли обмануть 34% россиян. Сами нарушители в этой ситуации выступают в качестве доверенного лица. Лишь позже выясняется, что доверенность является либо поддельной, либо выданной под давлением.

Второй, менее распространенный, но не менее опасный случай – покупка доли в квартире под видом комнаты в коммуналке. В таком случае вместо ожидаемых 20 квадратных метров человек получает только 7, поскольку продавец пользовался только этой территорией по договоренности с другими дольщиками.

Третий способ, как отмечает «Лента», заключается в продаже апартаментов как жилой квартиры. С таким обманом сталкивались минимум 19% россиян.