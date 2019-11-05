НОВОСТИ

Говорят, не повезет: выбежавший на поле черный кот прервал футбольный матч

Четвероногий «игрок» попал в телетрансляцию игры и прославился.

Говорят, не повезет: выбежавший на поле черный кот прервал футбольный матч
Говорят, не повезет, если черный кот на поле попадет. Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В США черный кот устроил фурор на матче американского футбола между командами New York Giants и Dallas Cowboys 4 ноября. Во время небольшого перерыва в игре на поле появился чей-то питомец и стал растерянно бегать по газону.

Комментаторы и зрители спортивного события, конечно же, заметили его и встретили бурной реакцией. Из-за шума животное какое-то время металось по полю, не понимая, куда ему лучше убежать. В результате перерыв в матче подзатянулся, но никто не был против.

Киса, конечно же, смог самостоятельно покинуть стадион, но след о себе оставил. В социальных сетях появилось множество мемов о его появлении на поле. «Ковбои» на своей странице в Instagram, например, назвали его главным игроком матча. А «Гиганты» пошутили, что Хеллоуин еще не закончился.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

домашние животныеживотныекоткотикимилые животныеспортфурорфутбол
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Говорят, не повезет: выбежавший на поле черный кот прервал футбольный матч
Интересно?
Поделись с друзьями: