Говорят, не повезет: выбежавший на поле черный кот прервал футбольный матч

В США черный кот устроил фурор на матче американского футбола между командами New York Giants и Dallas Cowboys 4 ноября. Во время небольшого перерыва в игре на поле появился чей-то питомец и стал растерянно бегать по газону.

Комментаторы и зрители спортивного события, конечно же, заметили его и встретили бурной реакцией. Из-за шума животное какое-то время металось по полю, не понимая, куда ему лучше убежать. В результате перерыв в матче подзатянулся, но никто не был против.

Киса, конечно же, смог самостоятельно покинуть стадион, но след о себе оставил. В социальных сетях появилось множество мемов о его появлении на поле. «Ковбои» на своей странице в Instagram, например, назвали его главным игроком матча. А «Гиганты» пошутили, что Хеллоуин еще не закончился.