Врачи заставляли умытую тряпкой пациентку из Миасса терпеть в туалет

История с пациенткой из Миасса, лицо которой уборщица протерла половой тряпкой, обрастает все большими подробностями. На этот раз деталями случившегося с журналистами поделилась оператор того самого нашумевшего видео. Девушка рассказала, что врачи сутками заставляли пациентку терпеть перед походом в туалет. Вставать женщине запретили, а на просьбы принести ей утку медики не реагировали.

Оператор также отметила, что необходимости мыть женщину у уборщицы также не было, ведь она не была грязной. В разные смены санитары относились к пострадавшей по-разному – некоторые не приносили южноуралочке чистых простыней, другие же старались о ней заботиться. Других пациенток от нее отпугивали, заявляя, что женщина смертельно больна и может быть заразна.

360 отмечает, что в больнице героиня страшной истории оказалась после жестокого избиения. У женщины есть родственники – мать и двое сестер, но те не приходят – скорее всего, они не знают, что их сестра и дочь лежит в больнице. Сама пострадавшая журналистам призналась – ей очень страшно находиться в стенах учреждения, она мечтает вернуться домой.