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Дети — отдельно, взрослые — отдельно: как Елизавета II отмечает Рождество

Биограф королевы, Кеннет Роуз, описал, как проходит рождественский ужин в королевской семье.

Дети — отдельно, взрослые — отдельно: как Елизавета II отмечает Рождество
Королева Елизавета 2. Фото: Globallookpress

Кеннет Роуз, скончавшийся в 2014 году, оставил после себя дневники, где подробно описал любопытные подробности быта в королевской семье. Журналист и писатель рассказал, как проходят рождественские ужины.

Об этом ему поведал кузен Елизаветы II Эдвард, герцог Кентский. По его словам, королева при подготовке к празднику учитывает каждую мелочь и продумывает все детали.

Ее Величество строго придерживается правила, что детям — не место за взрослым столом. В этом, несомненно есть здравый смысл: с одной стороны, малышам скучно сидеть с чопорными взрослыми, которые ведут свои взрослые непонятные разговоры.

С другой стороны, шумные непоседы тоже не дадут им нормально поесть и пообщаться. Поэтому Елизавета II всегда распоряжается накрыть детский стол в другой комнате.

Когда же трапеза заканчивается, то двери гостиной распахиваются и тогда ватага ребятишек врывается к своим родителям, чтобы получить рождественские подарки, пишет Express.

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Британская королевская семьягерцог КентскийКеннет РоузКоролева Елизавета IIКоролевский ужин
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Дети — отдельно, взрослые — отдельно: как Елизавета II отмечает Рождество
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