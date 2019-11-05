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Директор Киркорова оказался не в курсе готовящегося покушения на поп-короля

Геннадий Рыбак сказал, что ему ничего неизвестно об этом.

Директор Киркорова оказался не в курсе готовящегося покушения на поп-короля
Киркорова хотели убить два года назад в Махачкале/http://globallookpress.com/

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак заявил, что ему ничего неизвестно о подготовке теракта на его подопечного. «Первый раз слышу об этом. Не было никакого теракта и не было никакой подготовки», — заявил Рыбак.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Фото
Пугачеву не стали привлекать к этому делу даже как свидетельницу/http://globallookpress.com/

Между тем известно, что сразу нескольких жителей Дагестана обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года. Все они стали фигурантами уголовного дела, сообщает портал «Газета. ру».

Добавим, что один из участников бандитской группы Хидирнеби Казуев во время разговора со следователем заявил, что якобы организацию покушения на Филиппа Киркорова организовал нынешний муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин. По его словам, юморист ревнует супругу к поп-королю. Напомним, что ранее Пугачева была замужем за Киркоровым.

Следователи, впрочем, в такую версию не поверили. Галкина, как и Пугачеву, не стали привлекать к этому делу даже как свидетелей. Стражи правопорядка посчитали, что Казуев выдвинул такую версию, чтобы затянуть расследование дела.

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Тэги:

Алла ПугачеваГеннадий РыбакМаксим ГалкинМахачкалаФилипп Киркоров
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Директор Киркорова оказался не в курсе готовящегося покушения на поп-короля
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