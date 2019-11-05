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Разин не может смириться со смертью сына Александра

Молодой человек, которому было всего 16 лет, ушел из жизни два с половиной года назад.

Разин не может смириться со смертью сына Александра
Разин не может смириться со смертью сына/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram поздравил с днем рождения известного актера Павла Прилучного. Ему 5 ноября исполнилось 32 года.

«Сегодня отмечает свой день рождения Павел Прилучный. От всей группы «Ласковый май», от всей моей семьи хочу поздравить его с таким прекрасным праздником. Паша, ты – лучший», — заявил Андрей Разин.

При этом он опубликовал кадр, на котором вместе с актером стоит его сын Александр, который ушел из жизни в 2017 году. «На фото вы видите моего сынулю Сашу, которого, к сожалению, нет уже с нами, но, тем не менее, он тоже очень любил Пашу, и они даже сделали совместные фотографии. Поэтому Паша, с днём рождения тебя. Счастья тебе и всего самого наилучшего», — заявил Андрей Разин.

Напомним, что сыну Разина Александру было 16 лет, когда он ушел из жизни. Он появился на свет в 2001 году от его четвертой супруги продюсера Маританы. Молодой человек скончался от сердечного приступа. Его похоронили на Троекуровском кладбище. Разин очень сильно переживал в связи со смертью своего сына, которого он безумно любил. За последние два года он достаточно часто в соцсетях вспоминает сына.

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Александр РазинАндрей РазинПавел Прилучный
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Разин не может смириться со смертью сына Александра
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