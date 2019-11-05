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Вписки без нас: сервис Airbnb запретил сдавать дома для вечеринок

Причиной запрета стала стрельба с погибшими во время празднования Хеллоуина в Калифорнии.

Вписки без нас: сервис Airbnb запретил сдавать дома для вечеринок
Дом, снятый для вечеринки, легко может стать местом преступления. Фото: Brittany Murray/ZUMAPRESS.com

Популярный сайт по поиску частного жилья для туристов Airbnb запретил сдавать жилые дома для вечеринок. Такое решение онлайн-сервису пришлось принять после того, как в Калифорнии во время одного из таких мероприятий в арендованном доме застрелили пятерых человек.

«Начиная с сегодняшнего дня, мы запрещаем «party house» (более близкое понятие в современном русском языке — «вписка», — прим. авт.) и удваиваем наши усилия по борьбе с несанкционированными вечеринками», — сообщил в Twitter исполнительный директор Airbnb Брайан Чески.

Он добавил, что компания создаст группу быстрого реагирования для выявления «party house» на их Интернет-площадке, а пользователям сайта, которые продолжат устраивать такие вечеринки, грозит удаление из базы данных.

Отметим, что речь идет о стрельбе, которая произошла 31 октября на праздновании Хеллоуина в американском городе Оринда. Дом для вечеринки снял один из пользователей Airbnb, в итоге там собралось повеселиться около сотни гостей. Кто-то из них открыл огонь, в результате чего погибли пять человек. Казалось бы, при чем тут сервис по поиску жилья, а всё же…

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Вписки без нас: сервис Airbnb запретил сдавать дома для вечеринок
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