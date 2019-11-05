Ягудин задумался о третьем ребенке, узнав о льготах для многодетных

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в Instagram отрывок из своей беседы с известным футболистом Александром Самедовым в рамках своей программы на канале «Матч ТВ» «Тает лед». Как известно, игрок не так давно завершил карьеру и занялся ресторанным бизнесом. Во время беседы разговор, в частности, зашел о льготах для многодетных семей.

«Нам есть куда расти. У тебя трое, а у нас только двое детей», — сказал Алексей Ягудин. После этого многодетный отец Самедов начал перечислять, как выгодно иметь троих детей. «Многодетную карточку получил», — сказал футболист. Фигурист на это заметил, что теперь Александр может ездить бесплатно в общественном транспорте.

больше по теме Ягудин рассказал о конкуренции с Навкой в ледовых шоу По словам олимпийского чемпиона, его такое соперничество только подстегивает.

«Общественный транспорт. Недавно в зоопарк бесплатно зашли. Мне жена, кстати, говорит: «Ты че, мы же многодетная семья. И реально прошли без проблем. Почему нет? Надо пользоваться», — сказал Александр Самедов.

В записи к ролику Ягудин обратился к своей супруге фигуристке Татьяне Тотьмяниной. «Смотри, какие льготы многодетным семьям. Александр Самедов дело говорит. Что думаешь?» — спросил он супругу.