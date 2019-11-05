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Тепленькая пошла: аномальная «жара» в ноябре удивляла москвичей 140 лет назад

В наши дни воздух в Москве может прогреться до +13, а Санкт-Петербург будет мерзнуть.

Тепленькая пошла: аномальная «жара» в ноябре удивляла москвичей 140 лет назад
Погода в Москве побила температурный рекорд. Фото: Komsomolskaya Pravda

5 ноября в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 140 лет. Об этом каналу РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в полдень 5 ноября воздух в столице прогрелся до 10,6 градуса, что стало самой высокой температурой для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд составлял 10,3 градуса.

Но это еще не предел! Как сообщает портал «Метеовести», воздух в этот день может прогреться аж до 13 градусов.

«Потепление в Европейской России сегодня выходит на пик, а поспособствует этому шторм «Амели», который в последние несколько дней терзал страны Европы, — говорится на сайте российских метеорологов. — У нас шторм проявит себя по-другому. Главным образом – в виде мощного потепления. Российские регионы оказались в тёплом секторе циклона».

Там же отмечается, что потепление заставит зиму отступить далеко на север: снежный покров, выпавший недавно, сместится до линии Курган-Пермь-Вологда. Петербургу же не повезло, там продолжает пришествие зимы: днем +2, ночью -1. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и следующая за ними гололедица.

Добавим, что 140 лет назад, в 1879 году, в России состоялся первый разговор по проводам, начиналась эра телефонии.

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Тепленькая пошла: аномальная «жара» в ноябре удивляла москвичей 140 лет назад
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