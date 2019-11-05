НОВОСТИ

«С тобой никогда не бывает скучно»: Бондарчук нашла особенные слова для Собчак

Модель и светская львица дружат уже много лет.

«С тобой никогда не бывает скучно»: Бондарчук нашла особенные слова для Собчак
Бондарчук поздравила Собчак с днем рождения/http://globallookpress.com/

Экс-супруга актера и режиссера Федора Бондарчука Светлана в Instagram поздравила свою давнюю подругу светскую львицу Ксению Собчак с днем рождения. Напомним, что супруге режиссера Константина Богомолова исполнилось 5 ноября 38 лет.

«Ксюша, с днём рождения! С тобой никогда не бывает скучно, а это очень важно!» — заявила Светлана Бондарчук.

Отметим, что ранее с днем рождения свою любимую супругу поздравил сам режиссер Богомолов. Сейчас они вместе отдыхают в Италии, где и отмечают день рождения светской львицы. Супруги находятся в Сорренто.

Кстати, компанию им составила бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда. Она не так давно делилась забавным видеороликом. На кадрах можно увидеть, как Собчак и Богомолов гуляют по улицам этого городка в Италии и поют песню «Зимний вечер в Сорренто». Судя по всему, у молодоженов насыщенная программа. Они посещают культовые места, достопримечательности и ужинают в престижных ресторанчиках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ИталияКонстантин БогомоловКсения СобчакМатильда ШнуроваСветлана Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«С тобой никогда не бывает скучно»: Бондарчук нашла особенные слова для Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: