«С тобой никогда не бывает скучно»: Бондарчук нашла особенные слова для Собчак

Модель и светская львица дружат уже много лет.

Экс-супруга актера и режиссера Федора Бондарчука Светлана в Instagram поздравила свою давнюю подругу светскую львицу Ксению Собчак с днем рождения. Напомним, что супруге режиссера Константина Богомолова исполнилось 5 ноября 38 лет.

«Ксюша, с днём рождения! С тобой никогда не бывает скучно, а это очень важно!» — заявила Светлана Бондарчук.

Отметим, что ранее с днем рождения свою любимую супругу поздравил сам режиссер Богомолов. Сейчас они вместе отдыхают в Италии, где и отмечают день рождения светской львицы. Супруги находятся в Сорренто.

Кстати, компанию им составила бывшая жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда. Она не так давно делилась забавным видеороликом. На кадрах можно увидеть, как Собчак и Богомолов гуляют по улицам этого городка в Италии и поют песню «Зимний вечер в Сорренто». Судя по всему, у молодоженов насыщенная программа. Они посещают культовые места, достопримечательности и ужинают в престижных ресторанчиках.