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Тренироваться станет выгоднее: россияне смогут оформить налоговый вычет на занятия спортом

Госдума рассмотрит поправки в законопроект к лету 2020 года.

Тренироваться станет выгоднее: россияне смогут оформить налоговый вычет на занятия спортом
Девушка занимается в тренажерном зале. Фото: КП/Булатов Алексей

Госдума рассмотрит поправки в законопроект о получении налогового вычета. В перспективе вернуть себе 13% налога россияне смогут за занятия спортом. Ожидается, что действовать новая система начнет с лета 2020 года.

«Известия» отмечают, что компенсировать занятия спортом возможно будет по абонементу. Максимальная сумма возврата составит почти 16 тысяч рублей. Такой расклад выгоден как для государства, так и для населения – люди будут активнее приобщаться к активным тренировкам, что позволит им поддерживать физическую форму на должном уровне.

Однако, есть и минусы – так, например, в Госдуме опасаются, что после введения изменений многие спортивные центры повысят цены на свои услуги. Не затронет поправка и посещение спортивных мероприятий, а также покупку спортивного инвентаря – вернуть деньги за эти услуги будет по-прежнему нельзя.

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Тренироваться станет выгоднее: россияне смогут оформить налоговый вычет на занятия спортом
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