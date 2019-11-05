НОВОСТИ

Стали известны доходы Тимати от его бизнес-проектов

Рэпер со своими партнерами хорошо зарабатывает сразу в нескольких направлениях.

Стали известны доходы Тимати от его бизнес-проектов
Тимати отлично зарабатывает на своих бизнес-проектах/http://globallookpress.com/

Рэпер Тимати, а также его самые близкие друзья отлично зарабатывают на своих бизнес-проектах. Так компания Black Star Inc приносит музыканту около двух миллиардов рублей прибыли ежегодно.

Тимати. Фото
Тимати солидно зарабатывает на бизнес-проектах/http://globallookpress.com/

Интересно, что почти половина доходов – франшизы. Они составляют примерно 800 миллионов рублей дохода. Корпорация включает музыкальный лейбл Black Star Inc, линию одежды Black Star Wear, сеть из 39 бургерных Black Star Burger, рекламное агентство Global Star и прочие бизнесы.

Отметим, что большинство активов принадлежат самому рэперу, а также его правой руке Павлу Курьянову, директору лейбла и мужу певицы Ханны. Огромные деньги приносит популярный музыкальный лейбл, под крылом которого состоят сразу несколько известных музыкантов. Примерно 990 миллионов рублей. Полмиллиарда Тимати зарабатывает на своих бургерных, которые с каждым годом становятся все популярнее в российских городах.

Кроме того, Тимати и компания зарабатывают около 400 миллионов рублей на бренде одежды, сообщает «Медуза».

Напомним, что не так давно друг рэпера и партнер по бизнесу Павел Курьянов рассказывал о частых спорах с музыкантом. При этом он отмечал, что несмотря на некоторые разногласия они остаются лучшими друзьями, которые вместе прошли и огонь, и воду. Пашу рассказывал о лейбле, в котором сразу несколько очень известных имен.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Павел КурьяновТиматиХанна
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стали известны доходы Тимати от его бизнес-проектов
Интересно?
Поделись с друзьями: