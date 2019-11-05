Стали известны доходы Тимати от его бизнес-проектов

Рэпер Тимати, а также его самые близкие друзья отлично зарабатывают на своих бизнес-проектах. Так компания Black Star Inc приносит музыканту около двух миллиардов рублей прибыли ежегодно.

Интересно, что почти половина доходов – франшизы. Они составляют примерно 800 миллионов рублей дохода. Корпорация включает музыкальный лейбл Black Star Inc, линию одежды Black Star Wear, сеть из 39 бургерных Black Star Burger, рекламное агентство Global Star и прочие бизнесы.

Отметим, что большинство активов принадлежат самому рэперу, а также его правой руке Павлу Курьянову, директору лейбла и мужу певицы Ханны. Огромные деньги приносит популярный музыкальный лейбл, под крылом которого состоят сразу несколько известных музыкантов. Примерно 990 миллионов рублей. Полмиллиарда Тимати зарабатывает на своих бургерных, которые с каждым годом становятся все популярнее в российских городах.

Кроме того, Тимати и компания зарабатывают около 400 миллионов рублей на бренде одежды, сообщает «Медуза».

Напомним, что не так давно друг рэпера и партнер по бизнесу Павел Курьянов рассказывал о частых спорах с музыкантом. При этом он отмечал, что несмотря на некоторые разногласия они остаются лучшими друзьями, которые вместе прошли и огонь, и воду. Пашу рассказывал о лейбле, в котором сразу несколько очень известных имен.