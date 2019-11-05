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Серийный убийца подал в суд на силовиков за отказ от смертной казни

Мужчина рассчитывал окончить свои страдания в тюрьме более легким способом, но ему изменили меру наказания.

Серийный убийца подал в суд на силовиков за отказ от смертной казни
Тюремная камера. Фото: КП/Маковеева Светлана

В Тюмени серийный убийца судится с правоохранительными органами из-за того, что они не дали ему умереть спокойно. В 90-е годы сибиряк Андрей Дедков был осужден за педофилию и убийства. Отбыв наказание, мужчина вышел из тюрьмы, но долго на свободе не продержался – его вновь арестовали за схожие преступления, а в 1997 году и вовсе приговорили к смертной казни.

Mash отмечает, что тюменец долгое время ждал возможности уйти из жизни тихо. Однако в 1999 году тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ «  О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Силовики изменили Дедкову меру наказания со смертной казни на пожизненное заключение.

Как сообщает Mash, спустя 20 лет Дедков измучился неволей и решил «Подзаработать» — он подал на силовиков в суд с требованием возместить ему моральные страдания за все годы заключения. Тюменец желает выиграть 200 тысяч рублей.

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законпрецедентТюменьтюрьмаУбийца
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Серийный убийца подал в суд на силовиков за отказ от смертной казни
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