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После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов первым делом избавился от дачи

Когда отношения с актрисой подошли к концу, Сергей без раздумий продал дом, в котором они частенько отдыхали.

После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов первым делом избавился от дачи
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА/Архив "ЭГ"

Сергей Жигунов вложил в дачу всю душу, а после, без сожалений избавился от нее. Домом актер владел более 20 лет, за это время он сумел превратить развалюху в настоящий дворец, а на соседней улице построил коттедж для своей мамы.

По рассказам соседа актера, академика Сергея Заграевского, Анастасия Заворотнюк оставила впечатление очень милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, была настоящим солнышком. После разрыва с Анастасией актер постарался избавится от всего, что напоминало ему об актрисе. Его коттедж приобрел местный обеспеченный человек, а сам Сергей там больше не появлялся, пишет Собеседник.

Ранее разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro, Сергей Жигунов уверено заявил, что Анастасия Заворотнюк не стала бы шутить со здоровьем, а люди, которые считают, что с ней все в порядке, просто не в курсе реального положения дел.

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Анастасия ЗаворотнюкМоя прекрасная няняСергей Жигунов
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После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов первым делом избавился от дачи
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