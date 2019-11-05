Анне Вески «забросали» домашними пирожками на концерте в храме

Певицу Анне Вески на концерте в Храме Христа Спасителя забросали домашними пирожками и цветами. В качестве угощения. Звезда явно не ожидала такого теплого приема.

Звезда эстонской сцены пела больше двух часов в святом месте. Все композиции она исполнила вживую. Между песнями она охотно общалась с собравшейся публикой. Рассказывала о работе с Игорем Корнелюком, Михаилом Таничем, Ларисой Рубальской.

Как сказала Вески, однажды ее пригласили на съемки программы на канал НТВ. Она перепела шлягер «Ангелы здесь больше не живут», который в ее исполнении зазвучал совсем иначе. В зале все были в восторге от концерта Вески. Многие собравшиеся ей активно подпевали и бурно реагировали на каждую новую композицию звезды.

Добавим, что с сольной программой Анне Вески в России выступает очень редко. По признанию многих россиян, она по-прежнему самая любимая эстонская певица в нашей стране, на концертах которой всегда очень много зрителей, сообщает портал Dni.ru.