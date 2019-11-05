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Теперь не убежит: голландскую спортсменку-бегунью упрятали в тюрьму

Бегунья Мадия Гафур была задержана с 50 килограммами экстази.

Теперь не убежит: голландскую спортсменку-бегунью упрятали в тюрьму
Мадия Гафур на стометровке в 2017 году. Фото: Nick Soland/ZUMAPRESS.com

Голландская бегунья Мадия Гафур осуждена на 8,5 лет тюрьмы за перевозку наркотиков. Ранее у 27-летней спортсменки, которая участвовала в эстафете на Олимпийских играх Рио-2016, обнаружили запрещенные вещества на 2 миллиона фунтов стерлингов.

Как передает канал BBC, этим летом, когда девушка пересекала границу с Германией, в ее машине нашли 50 килограммов таблеток экстази, 2 килограмма кристаллического метамфетамина и 11 950 евро наличными.

Союз легкой атлетики Голландии шокирован сроком, который получила его подопечная, и не верит, что она могла быть замешана в контрабанде наркотиков.

В суде спортсменка заявила, что думала, будто везет «допинговые материалы», и не знала, что на самом деле это экстаз и метамфетамин. При этом она отказалась сообщить, кто дал ей весь этот «багаж» и выразила опасения за безопасность своих родственников и друзей.

Так и хочется спросить, почему спортсмен должен был перевозить какие-то там допинговые материалы…

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ГерманияГолландиялегкая атлетиканаркотикиприговорспорт
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Теперь не убежит: голландскую спортсменку-бегунью упрятали в тюрьму
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