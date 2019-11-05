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Бесстрашная лошадь вернулась на горящее ранчо ради спасения семьи

Трогательное видео было снято во время ЧП в Калифорнии.

Бесстрашная лошадь вернулась на горящее ранчо ради спасения семьи
Калифорнийские лошади удивили Интернет своей преданностью. Фото: Alexei Shtorkh/Russian Look

В пожарах, которые нынче терроризируют жителей Калифорнии, закаляются настоящие герои.

В Сети появилось видео с черной лошадью, которая скачет не к спасительному свету, а туда, где всё заволокло дымом. Как оказалось, животное вернулось на ранчо, где оставались ее самец и жеребенок. Только воссоединившись, семья отправилась искать спасения.

Комментаторы ролика восхищаются семейными узами животных и советуют некоторым людям поучиться преданности у четвероногих.

Добавим, что президент США раскритиковал губернатора Калифорнии (сейчас это не Арнольд Шварценеггер) за ситуацию с лесными пожарами. Сейчас на территории штата насчитывается восемь крупных очагов возгорания, тысячи местных жителей эвакуированы.

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Бесстрашная лошадь вернулась на горящее ранчо ради спасения семьи
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