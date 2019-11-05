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Вечный одиночка Голливуда Киану Ривз показал свою седовласую подружку

После трагической кончины своей возлюбленной в 2001 году актер предпочитал не заводить отношения.

Вечный одиночка Голливуда Киану Ривз показал свою седовласую подружку
Киану Ривз. Фото: Central Partnership/ Globallookpress.com

Судя по последним фотографиям вездесущих папарацци, вечный одиночка Киану Ривз наконец-то нашел свою даму сердца. Актера заметили на мероприятии LACMA Art + Film Gala, где Киану прошелся по ковровой дорожке вместе с 46-летней художницей Александрой Грант. Пара держалась за руки и дело, по мнению поклонников, не ограничивается дружбой. Александра Грант давно общается с актером и помогала ему в написании книг «Тени» и «Ода счастью».

Фото: Gregg DeGuire/FilmMagic

Стоит искренне порадоваться за актера, ведь его биография не из простых — в декабре 1999 года у его девушки Дженнифер Сайм случился выкидыш, а спустя 2 года она погибла в автокатастрофе. С тех самых пор Киану предпочитал одиночество.

Злые языки в Интернете уже начали обсуждать возраст пассии Киану и намекать на то, что актер мог бы выбрать себе кого-то посимпатичнее и помоложе, но стоит помнить, что самому Киану уже 55 и он почти на 10 лет старше своей новой возлюбленной.

Напомним, в июне 2019 года весь мир узнал, у какого актера самые преданные и благодарные фанаты. Поклонники Киану Ривза создали петицию с просьбой признать любимого актера человеком года по версии журнала Time. На текущий момент обращение подписали более 170 тысяч человек.

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«Джон Уик»Александра ГрантКиану Ривз
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Вечный одиночка Голливуда Киану Ривз показал свою седовласую подружку
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