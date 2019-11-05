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Формула долголетия: шампанское и бездетность позволили женщине перешагнуть 108-й год

Пожилая британка уже не может нормально пить, но своего любимого вина осушает целый стакан.

Формула долголетия: шампанское и бездетность позволили женщине перешагнуть 108-й год
Шампанское помогло женщине разменять целый век. Фото: Komsomolskaya Pravda

Британка Дороти Флауэрс, отметившая недавно 108-летие, считает секретом своей долгой жизни шампанское. Об этом изданию The Independent рассказала ее соцработник.

«Это единственный напиток, которого она может выпить целый стакан», — говорит сотрудница дома престарелых, где содержится долгожительница.

Шампанское Дороти пьет всю свою вековую жизнь, и даже на 108-й день рождения ей позволили целый бокал любимого напитка, несмотря на медицинские показатели. Какую именно марку алкоголя предпочитает, издание не разглашает, а было бы очень интересно узнать, что это за чудодейственное вино.

Добавим, что детей у старушки никогда не было, но ее приходит навещать племянница. При этом, на день рождения бабуле прислали более 650 поздравительных открыток. В свои года женщина уже не говорит, но свое веселое настроение от шампанского и поздравлений она показала улыбкой.

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Формула долголетия: шампанское и бездетность позволили женщине перешагнуть 108-й год
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